Muore carabiniere, lutto in Toscana. Incidente con lo scooter

Isola del Giglio (Grosseto), 6 aprile 2024 – Lutto in Toscana per la morte di Andrea Dell’Armi, 49 anni, carabiniere in Lombardia ma originario dell’Isola del Giglio, dove ha vissuto fino alla gioventù per poi andare a lavorare fuori Toscana.

L’incidente è accaduto a Borgarello, in provincia di Pavia, sulla statale 35 del Giovi. L’uomo abitava con la moglie e il figlio a Giussago. Dell’Armi era alla guida di uno scooter, quando c’è stato lo scontro con un furgone. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento.

Per il carabiniere non c’è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione e il trasferimento in ospedale al San Matteo di Pavia. L’incidente è accaduto martedì 2 aprile. La notizia si è sparsa anche nella comunità dell’Isola del Giglio, rimasta profondamente scossa. Dell’Armi aveva trascorso tutta la gioventù sull’isola. Era il figlio di una delle maestre delle elementari gigliesi.

Dell’Armi era un luogotenente dei carabinieri. Da molti anni lavorava in Lombardia e attualmente era a capo della centrale operativa di Pavia. Negli anni aveva svolto diversi incarichi nell’Arma dei Carabinieri anche a Milano. Appassionato di ciclismo, la morte di Andrea Dell’Armi lascia increduli anche gli ambienti delle due ruote lombarde.