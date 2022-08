In Maremma morti due uomini per malori al mare: uno a Talamone e uno a Follonica

Grosseto, 7 agosto 2022 - Domenica tragica in Maremma. In due distinti episodi, uno all'estremo sud e uno all'estremo nord della provincia di Grosseto, due uomini sono morti in spiaggia. Il primo episodio è accaduto di fronte alle acque di Talamone, frazione balneare molto conosciuta nel comune di Orbetello .

La vittima è un uomo di 57 anni. Era arrivato di fronte alle coste di Talamone con una barca insieme ad alcuni amici. Si è tuffato ma poi è stato visto in difficoltà. Era l'ora di pranzo e immediato è scattato l'allarme alla Guardia Costiera. E' intervenuto anche il 118 con l'elicottero Pegaso. Per l'uomo però non c'è stato niente da fare. La salma è stata trasportata sul molo del porto di Talamone ed è stata trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale di Grosseto.

Un'altra tragedia è accaduta nel pomeriggio, alle 17.20 a Follonica, in uno stabilimento balneare. Anche in questo caso un uomo è stato visto in difficoltà in mare. Anche in questo caso è intervenuto l'elicottero Pegaso ma l'uomo, un ottantunenne, è morto. Era originario di Follonica. Il personale medico è intervenuto anche con il defibrillatore per provare a rianimare la vittima. Sono intervenute l'automedica di Follonica, un'ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia e l'elicottero Pegaso.