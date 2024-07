"Morellino Classifica Festival". Protagonista è la fisarmonica

È tutto pronto per il secondo concerto del "Morellino Classica Festival", l’appuntamento è per questa sera alle 19 al Teatro sull’Acqua di Sasseta Alta (Scansano), protagonista è Lorenzo Albanese con la sua fisarmonica. Sasseta Alta di Scansano, luogo incantevole e tutto da scoprire, ospita il giovane funambolico fisarmonicista calabrese, già vincitore dell’ambito Premio Amadeus Factory 2018, e già applauditissimo ospite del Festival in un’altra passata edizione. Albanese proporrà un programma incentrato sulle colonne sonore da film, trascrizioni di opere e musiche originali per fisarmonica per uno spettacolo sbalorditivo e coinvolgente. Ci sarà, come ormai il Festival ha abituato, un buffet prima del concerto a cura di Passione Toscana: i migliori prodotti tipici dell’enogastronomia. Albanese intraprende lo studio della Fisarmonica con il maestro Luca Colantonio al Liceo musicale "Rechichi" di Cinquefrondi e in seguito prosegue gli studi al Conservatorio di musica "Torrefranca" di Vibo Valentia sotto la guida del maestro Mario Stefano Pietrodarchi. È stato vincitore di vari Concorsi Nazionali ed Internazionali, tra cui il prestigioso premio Amadeus Factory 2017, con il quale gli è stata offerta l’incisione di un Cd per la copertina Amadeus. Ha conseguito corsi di perfezionamento con vari docenti, tra cui Massimiliano Pitocco, Giuseppe Scigliano, Cesare Chiacchiaretta, Pavel Feniuk, Vojin Vasovic, Aleksandr Hurustevich, Gorka Hermosa, Petri Makkonen, Matti Rantanen, Owen Murray, Geir Draugsvoll, Grayson Masefield, Franck Angelis, Yuri Shishkin. Nel 2018 è stato ospite nella trasmissione televisiva "Fatti Vostri" di Rai 2 condotta da Giancarlo Magalli, come miglior giovane talento dell’anno e in seguito è stato invitato dalla Fondazione Franco Zeffirelli esibendosi per il suo 96esimo compleanno. Inoltre, in qualità di solista si è esibito nelle sale più importanti del territorio Nazionale e all’estero. Attualmente frequenta il corso di Direzione d’Orchestra presso l’Associazione "I Musici di Parma" sotto la guida del maestro Daniele Agiman. Ecco dunque che il concerto di questa sarà un tuffo nell’arte musicale di un grande talento, tutto da ascoltare.