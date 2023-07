Morellino Classica Festival Tre giorni dedicati al pianoforte

Il Morellino Classica Festival da oggi a domenica presenta una ‘tre giorni’ di piccolo festival all’interno della kermesse tutta dedicata al pianoforte nelle sue varie forme espressive. Location della "3 giorni" pianistica il teatro Castagnoli di Scansano, sul palco saliranno cinque pianisti provenienti dalla Russia, Francia, Germania, Giappone, Italia tra cui spicca il nome di Polina Osetinskaya, pianista moscovita tra le più acclamate al mondo, che aprirà i concerti oggi alle 21.

Polina Osetinskaya ha iniziato la sua carriera all’età di cinque anni acclamata come enfant prodige dell’ex Unione Sovietica. Ha tenuto il suo primo concerto all’età di sei anni ed è entrata alla Central Music School del Conservatorio di Mosca all’età di sette anni. Il primo insegnante è stato suo padre Oleg Osetinsky, poi ha continuato i suoi studi al Conservatorio di Leningrado con Marina Wolf e successivamente al Conservatorio di Mosca con Vera Gornostaeva. Si è esibita alla Carnegie Hall, al Musikverein di Vienna, al Barbican Centre di Londra, al Teatro Argentina di Roma, così come in Russia, Germania, Polonia, Israele. Polina Osetinskaya ha suonato con Musica Aeterna, Mariinsky Orchestra, The Tatarstan National Symphony Orchestra, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, The State Academic Symphony Orchestra of Russia "Evgeny Svetlanov" e Tokyo Philharmonic Orchestra, tra gli altri. I suoi partners sul palcoscenico sono Maxim Vengerov, Julian Milkis, Ksenia Rappoport, Teodor Currentzis, Laurent Petitgirard, Vladimir Spivakov, Alexander Sladkovsky, Vassily Sinaisky, Andrey Boreyko, Dmitry Liss, Gerd Albrecht, Yan Pascal Tortelier, Thomas Sanderling. La musicista ha, infine, pubblicato molti dischi con le etichette Quartz, Naxos, Sony Music, Bel-Aire e Melodiya. Polina è anche una star del web con milioni di visualizzazioni su Youtube dei suoi concerti. Il programma del concerto di Scansano verte sui capolavori della musica barocca che hanno reso famoso il grande cinema.

Il concerto di questa sera è sponsorizzato da Engel & Volkers Luxury Real Estates & Properties Italia, di Castiglione della Pescaia. Domani sul palco del Castagnioli, ‘Les Amateurs Virtuoses’: pianisti Julien Kurtz Brice Martin, Thomas Yu e domenica il duo pianoforte a quattro mani composto da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani.

Nicola Ciuffoletti