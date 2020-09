Montieri (Grosseto), 25 settembre 2020 - Una frana di fango, terriccio e detriti ha invaso, la notte scorsa, il paese di Montieri (Grosseto) sulle Colline Metallifere. Una parte della montagna che sovrasta il borgo a causa di una bomba d'acqua è scivolata in paese trascinando a valle detriti, fango e sassi, riempiendo per oltre un metro gran parte delle strade.

«La situazione è drammatica - spiega il sindaco Nicola Verruzzi - in paese è arrivato di tutto. Una vera e propria valanga che ha interessato mezzo paese. Abbiamo atteso le prime luci dell'alba per metterci al lavoro. Sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia in 40 minuti. Il Comune, gli operai dell'Unione dei comuni, e anche tante ditte private che ci hanno dato volontariamente il loro aiuto mettendo a disposizione uomini e mezzi». Verruzzi ha annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale. Il neo presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani farà un sopralluogo insieme al sindaco Nicola Verruzzi e alla protezione civile.