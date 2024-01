Montecucco protagonista. Il vino scelto a Milano per la masterclass in rosa

Ci sarà anche il Montecucco Docg con Patrizia Chiari (Tenuta l’Impostino), domani alle 20.30, all’Hotel The Westin Palace a Milano, per una masterclass esclusiva e tutta al femminile. L’evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Le Donne del Vino della Toscana – una squadra di oltre cento donne capitanate dalla delegata regionale Donatella Cinelli Colombini – guiderà gli ospiti nella complessa tradizione vinicola toscana attraverso lo sguardo di grandi donne che ogni giorno contribuiscono ad arricchire il patrimonio enoico di questa meravigliosa regione. Nove produttrici per nove Docg, ognuna con un vino in rappresentanza – Montecucco, Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Giminiano, Chianti Classico, Chianti Rufina, Suvereto, Carmignano e Morellino di Scansano –, saranno le protagoniste del seminario condotto dalla sommelier, docente e degustatrice AIS esperta Alessandra Marras. A rappresentare la "quota rosa" della DOCG Montecucco, il Viandante 2016 (Montecucco Docg Sangiovese Riserva) di Tenuta l’Impostino. Con sede a Civitella Paganico, nel cuore dell’area di produzione, l’azienda è guidata dalla vulcanica Patrizia Chiari, Donna del Vino della Toscana, Consigliera del Consorzio e da sempre grande sostenitrice di questo piccolo gioiello enologico situato alle pendici del Monte Amiata. Il termine "Vulcanica" rispecchia perfettamente anche la scelta dell’imprenditrice bresciana di investire, ormai vent’anni fa e quindi in tempi ancora non sospetti, in questa emergente denominazione: ci troviamo infatti su suoli vulcanici (il Monte Amiata è un vulcano estinto). "Questa è la vera carta vincente del Montecucco -dice Patrizia Chiari - il fatto che esista un’espressione del territorio che si riflette completamente nel vino".