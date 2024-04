Monte Argentario. Bar Giulia ancora d’autore

Torna il Bar Giulia d’Autore. Giunto alla quarta edizione, il progetto si sta definendo ormai come una costante nell’offerta turistica argentarina. Forti delle numerose richieste di artisti che gradiscono partecipare ed esortati della clientela a continuare, con l’edizione del 2024 il bar di via del Molo a Porto Santo Stefano ha deciso di confermare il format dello scorso anno, ampliandolo con nuove forme di arte e intrattenimento.

"Anche quest’anno abbiamo deciso di dare visibilità ad artisti del territorio – sottolineano i gestori del locale –, che lo valorizzano attraverso la propria arte optando con esposizioni prevalentemente di lunga durata, così da poter offrire la massima visibilità possibile. Inoltre, nell’ottica di ampliare l’offerta di intrattenimento, ma sempre orientati alla buona accoglienza, compatibilmente con gli spettacoli e le iniziative pubbliche che vedrà coinvolto direttamente il piazzale dei Rioni, abbiamo deciso di realizzare una serie di serate con musica dal vivo nel nostro dehor esterno, coinvolgendo sassofonisti, violinisti e vintage band. Auspicando anche per questa edizione il patrocinio del Comune di Monte Argentario, il progetto si fortifica e consolida la collaborazione del Centro studi Don Pietro Fanciulli, dell’associazione Art-day e la partnership comunicativa della beb tv Lifebox Streaming".

Ogni appuntamento espositivo sarà supportato da una mostra nella sala interna gratuita e di libero accesso, un’intervista d’approfondimento con il curatore dell’esposizione e la degustazione di un aperitivo davanti al mare. Quest’anno inoltre, vista la creazione e il lancio dell’applicazione per smartphone dedicata al Bar Giulia, ci sarà una campagna di costante aggiornamento e approfondimento per tutte le iniziative artistich. Il programma delle esposizioni artistiche partirà mercoledì 29 maggio con Carlo Rispoli, che proporrà i grandi classici "L’isola del tesoro" a fumetti, seguendo via via con altri astisti fino a settembre. Le serate di intrattenimento musicale prenderanno invece il via il 12 aprile con i The Longboarders Trio, proseguendo la programmazione fino a fine settembre.