Monte Argentario al "Civico 23" Arturo Cerulli, atto terzo

Arturo Cerulli ter: l’Argentario ha scelto il sindaco. La giornata di ieri ha visto la proclamazione nella sezione 1 di Porto Santo Stefano, alle 19.45 esatte, del prossimo primo cittadino. L’elettorato ha scelto la lista Civico 23 con 2.476 voti pari al 36,60% delle preferenze, con oltre 300 voti di distacco dai suoi avversari. Alla lista Per l’Argentario di Roberto Cerulli detto Zeppetto sono invece andati 2.157 voti (31,88%), solo 25 più della lista Argentario Nel Cuore di Priscilla Schiano (2.132 voti, 31,52%).

Per Arturo Cerulli si tratta quindi di un ritorno: già sindaco per due mandati dal 2008 al 2018 e negli ultimi cinque anni in opposizione, sarà nuovamente lui a sedere sulla poltrona che fino a ieri era occupata da Francesco Borghini. Cerulli ha presidiato i seggi per tutta la giornata di ieri, acclamato poi dai suoi sostenitori fino a tarda notte, dopo aver festeggiato in un ristorante di Porto Santo Stefano. Poi subito al lavoro per organizzare l’imminente stagione estiva.

"Ho vinto perché la gente si è resa conto che i miei 10 anni di governo erano andati alla grande – le sue dichiarazioni a caldo –. Chi mi ha definito usato sicuro mi ha dato una garanzia di voto. Pensare di avere altri cinque anni di salti nel buio era veramente difficile, quindi in molti avranno fatto questo ragionamento. Attorno a me c’è una squadra rinnovata e le cose da fare sono veramente tante: in prospettiva ci sarà da lavorare sull’urbanistica, lo sviluppo del territorio passa da lì. L’Argentario deve vivere di ricchezza e per averla bisogna mettere mano al territorio. Tutti i 16 candidati faranno parte della squadra di governo, anche chi non è stato eletto avrà delle deleghe".

C’è delusione ovviamente nelle altre due liste. "Ho fatto i complimenti ad Arturo – dice Roberto Cerulli –. É stata una campagna breve ma intensa, lui ha prevalso su Porto Santo Stefano, mentre noi a Porto Ercole abbiamo fatto un bel risultato. Vedremo cosa fare in futuro vista l’incompatibilità con il mio lavoro da dipendente comunale, prima dobbiamo analizzare il voto".

"Ho giocato per vincere – analizza Priscilla Schiano –. Sono soddisfatta del mio percorso e delle mie proposte, io sono serena. Ci ho messo passione, determinazione e coraggio. Sono fiera della mia squadra, spero di aver avvicinato i giovani. Ho fatto le mie congratulazioni ad Arturo".

Andrea Capitani