I monopattini del futuro: "Bird" lancia i nuovi mezzi, Grosseto farà scuola

Grosseto, 2 giugno 2023 – I monopattini dell’azienda "Bird", leader internazionale nella micro-mobilità, sbarcano a Grosseto. Da oggi saranno disponibili per i cittadini e i turisti in città, posizionati sia in centro che in periferia.

Una flotta all’avanguardia come mai era stato prima: i mezzi saranno dotati di una innovativa tecnologia di sicurezza, fondamentale per gli utenti ma anche per pedoni e automobilisti. Ogni monopattino vanta infatti dei sensori in grado di rilevare quando il veicolo è utilizzato da due persone in contemporanea. In questo caso manderà un suono di allarme, allertando così del divieto l’utente.

Lo stesso farà se il monopattino sarà utilizzato su un marciapiede: anche in questo situazione verrà emesso un suono per invitare al rispetto delle regole. Grosseto è la prima città italiana a introdurre questa tecnologia.

"Siamo felici di portare la nostra flotta anche a Grosseto, dove abbiamo trovato un supporto importante da parte delle istituzioni e che vogliamo quindi ringraziare – dice Giorgio Cappiello –. I monopattini daranno la possibilità di spostarsi in modo autonomo, pratico e soprattutto sostenibile, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente. Abbiamo voluto fare di più e investire ancora nella sicurezza. La nuova tecnologia che introduciamo a Grosseto, ma che presto arriverà in altre regioni, è un passo avanti importante". "Lavoriamo per allargare l’offerta di mobilità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale – Dare ai cittadini alternative e consentire un trasporto flessibile e leggero ci permetterà di contenere la congestione e i livelli di inquinamento.

È però importante rispettare le regole della strada e muoversi sempre con buonsenso e nel rispetto del prossimo. In tal senso, Grosseto sarà la prima città italiana a sperimentare le tecnologie per il contrasto della guida in due e sul marciapiede". I 500 nuovi veicoli, arrivati sul territorio, potranno essere prenotati tramite apposita applicazione, scaricabile gratuitamente da Apple Store o Google Play. I cittadini dovranno creare un account e selezionare il metodo di pagamento.

Il costo del noleggio è di 1 euro per lo sblocco + 0.25 euro/minuto. Sarà inoltre possibile acquistare abbonamenti: il pass giornaliero costa 7.99 euro, 3 giorni 13.99, settimanale 19.99, mensile: 37.99. Pass mensile con sblocchi gratuiti illimitati Bird+: 3.99 euro. Sulla base dei dati di utilizzo, la città e Bird valuteranno un eventuale aumento della flotta dei veicoli per il periodo estivo, per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità del contesto urbano.