Modena Cento Ore. Uno spettacolo

La "Modena Cento Ore 2023" fa tappa sulla Costa d’Argento: stamani ritrovo e partenza da Orbetello e domani tappa a Porto Santo Stefano dove le auto sfileranno dalle 17.

Sono un centinaio gli equipaggi iscritti provenienti da varie parti del mondo che trascorreranno una settimana tra paesaggi di grande impatto e alcuni dei circuiti più amati d’Italia: l’autodromo di Vallelunga, l’autodromo Nazionale dell’Umbria a Magione, il Mugello Circuit e l’autodromo di Modena. L’itinerario come sempre si concluderà a Modena. Il percorso prevede quattro tappe con un impegnativo programma comprendente gli autodromi e le nove Prove speciali. Il ritrovo con le verifiche sportive e tecniche e il briefing verranno fatti oggi a Porto Santo Stefano, per poi passare domani da Orbetello. Mercoledì ripartenza da Orbetello, passando per Scansano e il Monte Amiata, direzione Umbria. Poi, via via, le altre tappe fino ad arrivare alla conclusione di Modena il 14 ottobre.