Parigi, 24 giugno 2021 - Due ragazze sono state fermate nell'ambito delle indagini per la morte di Miriam Segato, 32 anni, la ragazza di Capalbio, in provincia di Grosseto, morta nella capitale francese dove lavorava da tempo come cameriera. Miriam era stata travolta da un monopattino nel centro di Parigi, vicino alla Senna, da due giovani che viaggiavano insieme sul mezzo.

Come avevano raccontato i testimoni, le ragazze non si erano fermate a soccorrere Miriam, che aveva battuto violentemente la testa andando in coma. Subito soccorsa, la 32enne maremmana era apparsa subito gravissima ai medici. Portata in ospedale, è morta il giorno dopo.

Le indagini della procura erano scattate immediatamente, per una vicenda che ha profondamente impressionato la capitale francese. Dopo giorni di ricerche, le forze dell'ordine hanno individuato due ragazze e adesso valutano la loro posizione. Quando è stata investita, la vittima era appena uscita dal lavoro e si era ritrovata con alcuni amici. Stava chiacchierando quando è stata travolta.