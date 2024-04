Mercatino solidale della Maremma. Shopping per aiutare chi ha bisogno

Domani dalle 7 alle 19 nel parcheggio Ombrone del centro commerciale Le Palme si apre la prima edizione del Mercatino Solidale della Maremma. L’evento è promosso da Grosseto Città Solidale, associazione che si propone di migliorare le condizioni di vita delle persone in situazioni di difficoltà e bisogno della nostra comunità.

Tra le bancarelle del mercatino sarà possibile trovare creazioni artigianali uniche e articoli di seconda mano. Venditrici e venditori presenti contribuiscono alla raccolta fondi per sostenere i progetti dell’associazione, come l’Emporio Solidale di via dei Barberi, a Grosseto, che nasce come punto di riferimento nell’affrontare le sfide delle povertà vecchie e nuove fornendo beni di prima necessità e promuovendo l’integrazione della comunità.

"Il mercatino – dicono i responsabili dell’associazione – non solo offre la possibilità di fare acquisti consapevoli e sostenere cause importanti, ma anche di trascorrere del tempo insieme, in un luogo della città che merita di essere vissuto".

Per ulteriori informazioni e per scoprire come contribuire o partecipare attivamente all’evento, è possibile contattare l’Associazione Grosseto Città Solidale ai recapiti 392 752 4355 oppure 333 8592406.