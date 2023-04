"Meet Music", al casello Idraulico torna il contest coi giovani talenti

Il programma di Meet Music 2023, in programma come sempre a Follonica il 17 e 18 giugno, al Casello Idraulico, nel pieno centro della cittadina maremmana, ha già preso forma. La manifestazione creata da Luca Guerrieri, ormai arrivata ormai alla settima edizione, non si è mai fermata, neppure durante la pandemia. Ogni anno il format di "Meet Music" cambia, ma l’obiettivo è lo stesso: far incontrare giovani talenti con artisti, dj e professionisti affermati con chi è all’inizio della sua carriera. E’ uno scambio di energie creative tra i protagonisti della scena di oggi con quelli di domani. Quattro i diversi contest in grado di dare opportunità reali a nuovi talenti, giovani e non. L’età di chi va sul palco infatti va dai 18 ai 99 anni. Non ci sono limiti. E come ogni anno la partecipazione è totalmente gratuita. La prima fase dura fino al 30 maggio ‘23. E’ infatti questo il termine entro cui ci si può candidare inviando una propria video presentazione al +39 3713340362.