Medici di famiglia Problemi e prospettive Se ne parla a Tv9

La rubrica settimanale di approfondimento su Tv9, in diretta alle 21.15, oggi è dedicata ai problemi e le prospettive della categoria dei medici di famiglia. Si sta per arrivare a 1800 pazienti da gestire per ognuno di loro. Il programma prende il via con una novità: le inchieste di Vianca Duarte, studentessa universitaria. In studio con Giancarlo Capecchi ci saranno Claudio Pacella, Remigio Garofalo e Giuseppina De Martino. Saranno loro stessi a raccontare come cambia questa delicatissima professione.