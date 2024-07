Maxi rissa al campo di calcetto di Porto Ercole. Qualche insulto e qualche spintone di troppo, poi le botte. Così, stando alle immagini che circolano da ieri sul web, sembra essere iniziata una rissa che è accaduta lunedì sera nel campetto, dove si stava svolgendo una partita con un folto pubblico presente e formato per lo più da giovani. Dalle immagini si vede uno dei giocatori delle due squadre dirigersi verso il pubblico, probabilmente dopo qualche parola di troppo, per poi voltarsi di scatto verso uno degli avversari e colpirlo prima con un calcio e poi con un pugno. Da lì ne è nata una grande rissa che ha visto coinvolti diversi giovani del posto: ragazzi che stavano disputando la partita e alcuni spettatori.

Qualcuno tra il pubblico ha così chiamato i carabinieri, che sono arrivati al campo di calcetto quando la rissa era già terminata e i ragazzi si erano sparpagliati. A referto non risultano, per ora, feriti derivanti dalla scazzottata, anche se le Forze dell’ordine non escludono che qualcuno si possa essere recato al pronto soccorso per conto proprio per essere medicato.

I carabinieri in queste ore stanno ascoltando i giovani coinvolti nella rissa per ricostruire i fatti ed emettere i necessari provvedimenti. Un atto che si è verificato nella stessa sera e a poche centinaia di metri di distanza dal posto in cui sì è verificato il parapiglia in un vicino bar di Porto Ercole e che ha visto impegnato i Carabinieri di Orbetello, anche se i due fatti non sono correlati tra loro.