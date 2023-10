Maxi controlli in città. Blitz nelle zone più a rischio. Un arresto e tre denunce

Sono proseguiti anche nei giorni scorsi i servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino di Grosseto dopo gli ultimi accadimenti di microcriminalità che sono accaduti in molte zone del capoluogo: una situazione che deve essere necessariamente messa sotto controllo. Ssono stati infatti svolti dalla Questura, servizi specifici, mirati alla prevenzione dei fenomeni di illegalità, dei reati connessi all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti, che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini, concentrati soprattutto nella zona di via Roma e vie limitrofe e nei dintorni di piazza San Francesco, nonché nella vicinanza della Stazione ferroviaria. L’intervento, realizzato con l’impiego di pattuglie delle Volanti, della Polizia ferroviaria, di personale in borghese e con il contributo della Polizia municipale, ha consentito di effettuare un controllo capillare soprattutto delle zone del centro cittadino.

Nell’ambito dell’attività svolta sono state identificate dal personale della Polizia complessivamente circa 270 persone e controllati circa 50 veicoli. Durante gli agenti della Questura ha arrestato una persona per reati contro il patrimonio e denunciato tre persone, una per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, una per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità ed un’altra per false attestazioni. Una persona è stata sanzionata per ubriachezza molesta. Sono stati anche controllati dalla Polizia amministrativa cinque locali pubblici e due di questi sono stati sanzionati per violazione delle normative sull’esposizione di prezzi e orari di apertura.