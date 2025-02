Maxi bolletta da duemila euro. La protesta

GROSSETO Nelle ultime settimane molti utenti si sono rivolti allo sportello Confconsumatori di Grosseto per contestare le bollette per il servizio di energia elettrica: fatture il cui ammontare sostengono sia più elevato rispetto al consumo reale. L’ennesimo caso di maxi-bollette riguarda un’associata che ha contestato con reclamo – tramite Confconsumatori – una fattura di conguaglio per l’energia elettrica di 2.308,68 euro per un consumo decisamente esorbitante rispetto all’utilizzo quotidiano. Un reclamo che ha avuto esito positivo: la società erogatrice del servizio, infatti, ha riconosciuto l’erroneo consumo accertando che il contatore per oltre un anno non era stato raggiungibile dalla telegestione ed erano stati calcolati consumi non reali. Di conseguenza, la compagnia erogatrice ha emesso una fattura a credito dell’utente per pari importo. "Raccomandiamo a tutti gli utenti – dichiara l’avvocato Sara Serritiello (foto), esperta di energia di Confconsumatori – di controllare sempre che le letture siano reali e comunque di fare attenzione alla normalità dei consumi addebitati e risultanti dal contatore: in almeno due casi infatti, nelle ultime settimane, i contatori sono risultati non funzionanti. Chi dovesse trovarsi in queste situazioni sappia che la società energetica deve ricostruire i consumi secondo la media degli anni precedenti". Per informazioni o assistenza, gli interessati possono rivolgersi allo sportello Confconsumatori di Grosseto, in via della Prefettura 3, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, e il martedì e il giovedì mattina anche dalle ore 9 alle ore 12 (telefono: 0564 417849; email: [email protected]). È possibile anche scrivere allo Sportello online di Confconsumatori, al link www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.