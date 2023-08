Proposta di matrimonio al concerto di Mr. Rain, sorpresa sul palco a Follonica

Follonica (Grosseto), 10 agosto 2023 – Una emozione incredibile. È quella che hanno sicuramente provato due ragazzi al concerto di Mr. Rain a Follonica. Durante l’esibizione del cantante, una coppia di giovani è stata fatta salire sul palco. Poi la sorpresa.

Il ragazzo si è inginocchiato davanti alla fidanzata. E con l’anello nella mano sinistra, ha pronunciato: “Mi vuoi sposare?”. Immediato il boato del pubblico. La ragazza, commossa, si è coperta il volto con le mani. Con un cenno della testa ha risposto. “Sì”. I due si sono poi abbracciati e baciati mentre i fan di Mr. Rain continuavano ad applaudire.

Mr. Rain, al microfono, ha quindi fatto gli auguri ai due giovani e poi li ha abbracciati. Il cantante, diventato famoso in tutta Italia per la sua esibizione a Sanremo con la canzone “Supereroi”, ha postato poi il video della proposta di matrimonio in una sua storia su Instagram. “Congratulazioni”, la didascalia che ha rivolto il cantante alla giovane coppia.