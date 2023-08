Al via il "Follonica Summer Nights" Sul palco il rap di Mr Rain

Al via oggi l’edizione 2023 del "Follonica Summer Nights" che si svolgerà nel Parco Centrale di Follonica organizzato dall’agenzia Leg Live Emotion Group, diretta da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca. Si parte oggi con il concerto di Mr Rain. Il Follonica Summer Nights si conferma anche in questa edizione come un punto di riferimento nazionale per la musica dal vivo e momento culturale innovativo, prestigioso e divertente per l’estate follonichese. Domani appuntamento sul palco con Geolier, poi sabato con Massimo ranieri, il 13 Giorgio Panariello e Marco Masini, il 19 Madame, il 20 serata speciale con "Follsonica By Night", un concerto evento ad ingresso gratuito con i migliori artisti emergenti, e poi si prosegue il 21 agosto con Salmo ed infine il 22 agosto la serata conclusiva con Filippo Caccamo. Nel ricco calendario di eventi, tutti a pagamento con biglietti su Ticketone, c’è anche una serata evento ad ingresso gratuito, "Follsonica by Night". Sarà una serata speciale in cui sul palco si esibiranno i migliori artisti emergenti locali. Stasera dunque spazio al rap di Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi. Ha iniziato la propria attività musicale nel 2011, quando ha pubblicato il mixtape di debutto Time 2 Eat. Riguardo alla scelta del nome d’arte, Balardi ha spiegato di essere in grado di comporre musica soltanto quando piove. Nel 2013 ha partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso, abbandonando tuttavia la trasmissione. Nel gennaio dell’anno seguente ha intrapreso la prima tournée, esibendosi nelle principali città italiane. Il 27 gennaio 2017 esce il singolo I grandi non piangono mai, seguito il 21 giugno da Rainbow Soda e il 22 settembre da Superstite. Il 5 gennaio 2018 è stato presentato Ipernova, che ha anticipato il secondo album Butterfly Effect, pubblicato il 26 dello stesso mese; un secondo singolo, Ops, è stato reso disponibile il 17 maggio. Il 21 settembre l’album è stato ripubblicato con il titolo Butterfly Effect 2.0 e contenente quattro bonus track ed è stato promosso da un tour a livello nazionale. Ha partecipato per la prima volta in carriera al 73º Festival di Sanremo con il brano "Supereroi", classificandosi al terzo posto nella serata conclusiva. All’esibizione hanno preso parte, cantando il ritornello, otto bambini della scuola delle Industrie Musicali di Vallecrosia.