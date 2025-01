Matilde Rosati. Il suo amore per il ballo

Il gialloverde del Senzuno quest’anno si affida ad una giovanissima reginetta. Si chiama Matilde Rosati e sarà lei a ballare sul carro del rione gialloverde che ha deciso di puntare sulla donna e sulla parità di genere per questa edizione del carnevale follonichese. Matilde Rosati ha 20 anni e arriva da Gavorrano. La sua vita si è sviluppata per il momento a Follonica e proprio il rione Senzuno l’ha scelta per la sua voglia che ha mostrato quando gli è stato prospettata l’idea di diventare la protagonista del carro con la Dea Kalì.

In questo anno sta studiando all’università Mediazione Linguistica nel Fashion & Luxury Management a Firenze e spera di entrare nel mondo del lavoro unendo due dei suoi più grandi interessi: le lingue e la moda. "La mia più grande passione, fin da piccola, è sempre stata la danza in tutte le sue sfaccettature - ha detto Matilde Rosati - Sono però molto attratta in particolare da quella classica e da quella moderna che ho praticato per 18 anni a Follonica". Al momento ha dovuto smettere per concentrarsi sui suoi studi ma prevede di ricominciare il prima possibile. "E’ una grande passione e difficilmente potrei stare senza per molti anni. Adesso sono impegnata con lo studio, ma quanto prima cercherò di ricominciare a ballare". Per il momento lo farà sul carro durante le sfilate.

"MI ritengo una persona socievole e pronta ad affrontare nuove sfide seriamente ma sempre con uno spirito solare - chiude Matilde Rosati - Nonostante non abbia mai partecipato al Carnevale, sono davvero molto contenta di aver accettato questa proposta. Il mio obiettivo? E’ quello di divertirmi e mettermi in gioco".