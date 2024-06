Massa Marittima (Grosseto), 9 giugno 2024 – Un motociclista 48enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto in zona boschiva nei dintorni di Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Sul posto ambulanza della pubblica assistenza di Massa Marittima e l’elisoccorso Pegaso 2. Il ferito è stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena per politrauma.