MASSA MARITTIMA, Il Lago dell'Accesa a Rischio Turismo di Massa

"Il lago dell’Accesa rischia di diventare un luogo da turismo di massa con tutte le conseguenze e i danni che ne possono derivare. Sono da monitorare e valutare alcune criticità emerse nel passato rappresentate da un peggioramento della qualità dell’acqua anche se non di notevole entità che potrebbe derivare da contaminanti e nutrienti di origine agricola, un carico turistico che si sta rilevando piuttosto elevato nella stagione estiva in relazione al suo utilizzo come luogo di balneazione". Inizia così il Pci delle Colline Metallifere. "Sono arrivate diverse segnalazioni su episodi che si sono verificati dall’avvio della stagione – aggiunge il Pci – Le maggiori lamentele sono collegate all’utilizzo dell’ambiente sul quale si riversano comportamenti scorretti che si sono spinti anche al lavaggio di panni e animali sulle sponde, per arrivare poi a prendere posti lasciando piantati gli ombrelloni e addirittura a pretendere un parcheggio riservato come se la proprietà potesse essere concessa in via esclusiva a privati". Poi chiudono: "Adesso c’è da stringere sui controlli e magari, pensare ad un ingresso contingentato alle rive del lago in modo da tutela la conservazione dell’ecosistema lacustre. Bisogna mantenere in buone condizioni le qualità e la naturalità dell’area interessata, favorendo la presenza di habitat diversificati".