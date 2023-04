Massa Marittima e il futuro "Centro e paesaggio I punti di forza per partire"

Una sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza affollata di cittadini e autorità per il convegno che si è tenuto a Massa Marittima dal titolo "Prospettive e scenari di sviluppo per la città di Massa Marittima", nel corso del quale è stato presentato lo studio realizzato dal gruppo di lavoro dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il convegno segna il punto di partenza del percorso "Verso Massa 2025" avviato dall’amministrazione comunale per approfondire, nei prossimi mesi, attraverso una serie di incontri pubblici, le diverse tematiche dello sviluppo locale, coinvolgendo cittadini e imprese in un processo di crescita basato sui temi della sostenibilità, coerente con le vocazioni locali. Lo studio elaborato dai ricercatori del Sant’Anna si configura come un work in progress, nel senso che propone possibili vie, senza offrire conclusioni chiuse e rappresenta una base "scientifica" da cui partire per una nuova fase di discussione e confronto partecipato con cittadini e stakeholder. Dallo studio emergono importanti punti di forza di Massa Marittima, che sono stati sottolineati dai cittadini durante i focus group tematici e le interviste nella fase iniziale del progetto: un centro storico di pregio con una piazza che è tra le più belle d’Italia, il clima, la posizione geografica, il paesaggio, la qualità della vita. Massa Marittima è una città a misura d’uomo, e di famiglia, che offre servizi importanti tra i quali quelli scolastici e quelli sanitari. Tra i punti di debolezza sono stati segnalati dagli interlocutori il turismo ancora troppo legato alla stagionalità e che si concentra in alcuni mesi dell’anno, la necessità di migliorare l’accessibilità del contesto urbano, la necessità di una fruizione moderna del centro storico a cominciare dalle infrastrutture Ict. Le caratteristiche di Massa Marittima rivelano potenzialità interessanti non solo dal punto di vista dello sviluppo turistico ma anche della capacità di attrarre nuovi residenti.

"Massa Marittima ha la potenzialità per diventare un caso esemplare di piccolo centro urbano – afferma il professor Nicola Bellini – capace di integrare turismo e residenzialità. Capacità imprenditoriale e sviluppo delle infrastrutture e dei servizi saranno i fattori decisivi per vincere questa che non è una scommessa azzardata, ma una possibilità reale".