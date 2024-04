Massa, cade dalla moto durante una gara di enduro, 52enne in ospedale

Massa Marittima, 21 aprile 2024 – Una competizione finita male per un motociclista 52enne, caduto rovinosamente dalla sua due ruote. Stava partecipando ad una gara di enduro, in località Pian dei Mucini, a Massa Marittima, ma lungo il percorso sterrato è caduto e si è fatto male, a tal punto da dover abbandonare la gara e ad affidarsi alle cure dei medici.

E’ accaduto intorno all’ora di pranzo, poco prima delle 14. Sul posto è intervento il 118 dell'Asl Toscana sud est. Il 52enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte di Siena, con Pegaso 2, il cui intervento si è reso necessario. A dargli il primo supporto, il personale dell'ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa Marittima. Non è in pericolo di vita.