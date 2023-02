Muore nota allevatrice toscana di labrador: addio a Marzia Rossi

Marzia Rossi con uno dei sui esemplari

Paganico (Grosseto), 27 febbraio 2023 – Lutto in Toscana per la morte di una nota allevatrice di labrador toscana. Marzia Rossi, 68 anni, gestiva con il marito Casa Biagini, un allevamento che negli anni aveva ottenuto tanti riconoscimenti a livello italiano ed europeo per i suoi esemplari. Era una persona molto apprezzata in campo cinofillo.

L’allevamento di Casa Biagini, a Paganico, era gestito con il consorte Roberto Biagini. Marzia Rossi era malata da qualche tempo. Lascia, oltre al marito, due figli. Tanti gli attestati di cordoglio in queste ore sui social network dagli amici e dai colleghi di altri allevamenti sparsi per l’Italia.

“Oggi tanta tristezza nel mondo dei Labrador e non solo.… Ti ricorderemo con affetto e stima. Ciao Marzia, buon viaggio", si legge in uno dei post. I funerali di Marzia Rossi si svolgeranno mercoledì 1 marzo alla chiesa di Sterpeto a Grosseto.