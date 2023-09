'Margini' apre la giornata al Film Festival di Capalbio: programma e ospiti

Prosegue oggi la kermesse del Capalbio Film Festival. Alle 16 si apre la rassegna Margini (nella foto un’immagine del film) di Niccolò Falsetti, che sarà presente al festival con Silvia d’Amico e Francesco Turbanti tra gli interpreti del film. Alle 18 la consegna del Premio alla Sceneggiatura Capalbio Film Festival 2023 alla sceneggiatrice Federica Pontremoli per il film Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti, che sarà proiettato al termine della premiazione. Alle 20 in programma Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani, presentato dal regista e degli sceneggiatori Maddalena Ravaglia e Leonardo Fasoli. Chiude la serata alle 22 la proiezione del film La bella estate di Laura Luchetti, liberamente ispirato dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese. In sala con la regista gli interpreti Yile Yara Vianello e Andrea Bosca. Capalbio Film Festival prosegue con la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. Aria di cinema, arte e sostenibilità ambientale con un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti, animando per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana. Madrina della kermesse, assieme ai tanti ospiti presenti, è Margherita Buy. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana, vede come location il Cinema Tirreno di Borgo Carige per le proiezioni e gli incontri e la Galleria Il Frantoio di Capalbio, che ospita la mostra Landscape Experience. Connessioni tra arte e paesaggio degli artisti Antonio Barbieri, Matteo Sanna e Vincenzo Marsiglia, quest’ultimo, ideatore e disegnatore dell’immagine ufficiale del festival e responsabile dell’allestimento del Cinema Tirreno di Borgo Carige.