Marevivo aumenta l’impegno e "adotta" anche la spiaggia della Torba

Con quasi quaranta chilogrammi di rifiuti raccolti, prosegue l’impegno di Marevivo con la campagna nazionale "Adotta una spiaggia", che nei giorni scorsi ha raggiunto quota trenta con la spiaggia di Torba del Comune di Capalbio.

Tra i partecipanti all’inaugurazione il segretario generale di Marevivo Raffaella Giugni, il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini ed Eugenio De Blasio, amministratore delegato del partner "Green Arrow Capital Group", oltre alle operatrici di Marevivo. L’evento è stato ospitato dallo stabilimento "Jacarè", che ha messo a disposizione, di questa importante iniziativa, tutti i servizi e ha installato lungo il tratto di spiaggia adottata, che si estende per un chilometro, quattro pannelli informativi per sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sull’importanza della tutela ambientale.

Sono state più di quarante le persone che hanno preso parte a questa importante iniziativa a difesa dell’ambiente: venti bambini del Camp Tortuga e i volontari di Marevivo provenienti da Firenze, Roma, Bergamo e dalle zone limitrofe.

Nel corso dell’operazione sono stati raccolti venticinque chilogrammi e mezzo di plastica, 5,4 chili di rifiuti indifferenziati e 6,7 chili di vetro, per un totale complessivo di 37,74 chili di rifiuti raccolti.

Tante le tipologie di prodotti trovati sulla spiaggia e raccolti, tra cui dispositivi per la pesca e la caccia come esche, galleggianti, cartucce e cassette di polistirolo ritrovate nelle dune. Materiale smaltito in seguito adeguatamente grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Capalbio e dei volontari.

A pochi chilometri di distanza dal Lago di Burano, zona significativa per l’avifauna stanziale e in transito, questo tratto di costa è particolarmente fragile e necessita di altre aree di attenzione e cura per preservarne l’integrità.

La spiaggia di Torba è stata adottata anche da due scuole di surf: "Tortuga Surf School" e "Silver Coast Surf Club", che se ne prenderanno cura organizzando clean-up periodici anche nel periodo invernale.

a.c.