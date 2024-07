Maremma Archeofilm da record. Vincono i bronzi di San Casciano

È ufficialmente un’edizione da record quella di "Maremma Archeofilm 2024" svoltasi lo scorso fine settimana a Grosseto, nel Giardino dell’Archeologia.

Il "Festival di archeologia, arte e ambiente" organizzato da "Firenze Archeofilm/Archeologia Viva" e associazione "M.Arte" si è concluso con l’attribuzione da parte del pubblico del premio "Maremma Archeofilm" alla pellicola "Come un fulmine nell’acqua. I bronzi di San Casciano dei Bagni" per la regia di Eugenio Farioli Vecchioli e Brigida Gullo (produzione Rai Cultura). Il racconto appassionato degli scavi del santuario etrusco-romano nel borgo in provincia di Siena, che ha restituito oltre 200 manufatti in bronzo, ha conquistato il pubblico che ogni sera in qualità di giuria popolare ha espresso il proprio voto sui film in concorso.

Particolarmente ricco il programma di questa edizione che ha spaziato dalla storia dei Vichinghi, passando per il commercio dei fossili di dinosauro, l’antica Roma, le testimonianze preistoriche in grotta e molto altro.

La proiezione dei film-capolavoro, selezionati a livello mondiale, è stata intervallata dalle interviste condotte da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva (Giunti editore), a Lorenzo Marasco, direttore dei Musei di Scarlino, Andrea Sforzi, direttore del Museo Storia naturale della Maremma e Simona Rafanelli, direttrice del Museo archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia.

In tutte e tre le serate è stato organizzato anche un momento conviviale con la degustazione dei vini offerti dall’azienda "La Selva".

L’evento è stato organizzato dal Comune di Grosseto, dalla Regione Toscana, dall’associazione "M.Arte", dal Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, da "Archeologia Viva", da "Firenze Archeofilm" e grazie anche al contributo di Fondazione Cr Firenze, Visit Tuscany, Cesvot, Camera di commercio Maremma e Tirreno.

La rassegna ha avuto la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura.

La selezione dei filmati e archivio cinematografico di Firenze Archeofilm.