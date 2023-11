Mareggiata nel Golfo. Problemi a Pratoranieri

Ancora problemi per la mareggiata a Follonica. L’ultimo giorno di maltempo, con il vento che nel Golfo ha soffiato anche a 100 chilometri orari, ha fatto "alzare" il mare in maniera importante. E nella zona di Pratoranieri sono stati portati via diciotto metri di spiaggia. La furia del mare e della risacca ha infatti "mangiato" gran parte della spiaggia nella zona sud. Ci sono alcuni tratti di stabilimenti, adesso chiusi, che non hanno più un metro di spiaggia. Divelta dalla furia delle onde anche tutta la staccionata del Tony’s, che si trova a Pratoranieri. Un lavoro che era stato fatto dal Comune prima dell’estate, ma adesso la staccionata dovrà essere necessariamente rimessa a posto. Di fronte a quel tratto di mare è auspicabile una riprofilatura delle barriere soffolte perché si tratta di uno dei punti critici insieme alla zona degli stabilimenti balneari Giardino, Nettuno e anche Oasi. Nei giorni scorsi la Regione ha stanziato soldi per ripristinare gran parte del litorale che da Follonica porta a Scarlino.