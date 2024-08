Marconi replica a Brogi (Noc) sul carcere: "Da sempre attenti e vigili a questa realtà"

FOLLONICA

I paletti delimitatori spuntano nell’area ex depuratore/parco fluviale per dare vita al nuovo parcheggio e il Movimento 5 Stelle, attraverso Ubaldo Giardelli, chiede spiegazioni alla nuova amministrazione: "La giunta prima di fare un danno irreparabile, come è il taglio di decine di alberi nel suddetto parco e nell’area ex depuratore, si confrontasse con chi a portato oltre mille cittadini, noi del M5s tra questi, a firmare la petizione per un ripensamento di come potrebbe essere strutturata quell’area dopo essere bonificata". "La necessità è ancor più urgente, visto l’aggravarsi della crisi climatica globale, con ogni mese che fa il record di caldo rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti", aggiunge. "A questo scopo è importante per l’urbanistica della città salvaguardare il verde esistente, incrementarlo, piantare nuovi alberi ovunque sia possibile e ridurre il consumo di suolo,evitando di formare nuove isole di calore di asfalto e cemento", spiega Giardelli. "Nel caso del posteggio nell’area ex depuratore, è emblematica la sottovalutazionedel problema". "È inutile, perché sarà utilizzato per non più di due-tre mesi, contraddittorio, perché inserito in una zona verde del Parco Fluviale, distruggendo decine di alberi adulti, antieconomico perché fa spendere denaro pubblico, quando ci sono alternative a minor costo e già pronte. Per i mesi estivi c’è già un parcheggio pronto ed è quello dell’area mercatale, il cosiddetto Parco Centrale. Parlando di clima, non sembra esserci la consapevolezza, o non la si vuole avere, della gravità di quello a cui stiamo andando incontro, né una vision sul cosa occorra fare".