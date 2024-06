Marconi, il giuramento. Primo Consiglio comunale

Ieri pomeriggio alle 18.15 Irene Marconi ha prestato il giuramento di rito davanti al Consiglio comunale diventando ufficialmente sindaco di Massa Marittima ed è la seconda donna che veste questa carica dalla nascita della Repubblica. Tutti presenti i consiglieri eletti nella recente tornata elettorale amministrativa e la prima cittadina ai quali è stata consegnata una copia del Regolamento sui lavori consiliari. Convalida degli eletti, come da norma, poi la Marconi, con un intervento organico, ha voluto rimarcare i passaggi principali di quelle che saranno le linee programmatiche di questo mandato che ha cominciato a muovere i primi passi. "Abbiamo cercato di elencare, ha detto la prima cittadina, i principali elementi per la gestione della vita della città. Abbiamo alle porte, ha proseguito un importante appuntamento che passa con il nome di Massa 2025 ed è un percorso già avviato". "Il 2025 sarà l’anno in cui ricorrono gli 800 anni del libero Comune massetano – ha proseguito – e sulla scia anche di collaborazioni con la Scuola Superiore S. Anna si va verso un’idea: progettare un momento di rilancio. Tradizione". Folklore ed aspetti di natura urbanistica, stando a quello che ha detto la neosindaca, fanno parte di un percorso che la nuova Amministrazione intende compiere. Relativamente alle frazioni, ha aggiunto Marconi, in particolare per Prata abbiamo in fase di realizzazione Piazza Mazzini, la ristrutturazione del Mattatoio tutto questo perché si intendono dare anche nuovi servizi ai cittadini. La sindaca ha toccato il tasto sanità ricordando come la Regione ha dato il proprio sostegno a tante tematiche ed ha ricordato che Firenze ha preso l’impegno di dotare il Sant’Andrea di 4 primariati: Medicina, Chirurgia, Radiologia ed Ortopedia. Dopo la relazione della sindaca hanno preso la parola l’Assessore Gucci a cui hanno fatto seguito i Consiglieri Fazzini , Poli, Mazzocco e Balestri. Sulla sanità il capogruppo Poli e tornato sulle parole del Sindaco auspicando una sollecita definizione di tutta la vicenda Presidio Ospedaliero e Distretto e far gravitare questa azione sul Sant’Andrea, I consiglieri sono stati chiamati ad una serie di votazioni che hanno visto Gabbrielli e Mazzocco eletti come rappresentanti nell’Unione dei Comuni, mentre per la Commissione elettorale sono stati eletti Cecconi, Gucci, Vanni e Gabbrielli , Poli e Giuliani. Per l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari nominati Vanni, Mazzocco, Gabbrielli e Giuliani. Durante le votazioni si è rilevata una forte contraddizione fra i due gruppi di opposizione tanto che si è dovuti ricorrere a più riprese alla lettura delle normative in atto.

Roberto Pieralli