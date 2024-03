Marco Mazzieri candidato alla presidenza

Marco Mazzieri si candida alla presidenza federale della Fibs. "È con grande entusiasmo – ha detto il tecnico maremmano – che annuncio la mia candidatura a presidente federale di baseball e softball. E’ una scelta che ho meditato a lungo ma è giunto il tempo di mettermi in gioco per una Fibs decisamente diversa e al servizio del movimento del baseball e softball italiano". Mazzieri, grossetano, è stato un giocatore del Bbc Grosseto e del Bologna prima di intraprendere la carriera di tecnico di club e soprattutto della Nazionale azzurra. Mazzieri sui social ha aperto una pagina, www.contopieno2024.it, dove si confronterà con gli appassionati di baseball in vista delle elezioni.