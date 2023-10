Manutentore del verde. Il corso prenderà il via alla fine del mese

Ancora posti disponibili per il corso di qualifica per manutentore del verde 2023 riconosciuto dalla Regione Toscana di Formimpresa. L’avvio del corso è previsto per fine ottobre. Il programma si struttura su 180 ore, di cui 120 di teoria e 60 di pratica, e le lezioni si svolgeranno a Grosseto nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto in via Monte Rosa 26. Info 0564 419544 o 0564 419691 oppure a scrivere un’e-mail all’indirizzo di posta formimpresa@artigianigr.it.