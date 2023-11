"Manca ancora la Commissione per le Pari opportunità"

Una mozione per attivare la commissione comunale per le Pari opportunità tra uomo e donna. Il gruppo consiliare "Per l’Argentario" chiede che venga istituito al più presto un organo sempre più fondamentale. Un argomento di grande sensibilità, per il quale il gruppo di Marco Nieto, Maria Sabatini e Anna Laura Fedele cerca di smuovere l’Amministrazione. "Sono passati ormai diversi mesi dall’insediamento della nuova giunta – dicono i tre consiglieri –, ma della commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna non esiste più traccia. La commissione passata, giunta a fine mandato con l’amministrazione Borghini, non ha avuto più un seguito. Stando al regolamento comunale siamo ben oltre i tempi stabiliti per la nuova composizione. Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e non sappiamo nulla sulla nuova commissione". Il regolamento prevede che "il sindaco, entro 30 giorni dall’insediamento, pubblichi un bando per attivare la procedura di selezione dei componenti e che l’elezione avvenga entro 90 giorni dall’insediamento. Questo termine è ormai ampiamente scaduto, siamo amareggiati e delusi". "Rimaniamo stupiti che ad oggi e alla luce degli ultimi fatti di cronaca non si senta più parlare in Comune di queste tematiche importanti – sottolineano –. Abbiamo presentato una mozione per attivare immediatamente la composizione della commissione, chiedendo il rispetto del regolamento. E di modificarlo nella parte in cui viene limitata la partecipazione al solo genere femminile, è importante coinvolgere nel dialogo anche la controparte di sesso maschile".

Andrea Capitani