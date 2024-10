Nubifragi e allagamenti nel Grossetano, crolla muro dell’ex Sitoco

Orbetello, 26 ottobre 2024 – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Orbetello anche nella giornata di ieri. E l’intensa pioggia ha, con ogni probabilità, contribuito a far crollare una parte del tetto e una porzione di muro (10 metri per 15) di una delle strutture dell’ex fabbrica di concimi chimici “Sitoco”, ad Orbetello Scalo.

Gli impianti sono chiusi da decenni, da quando l’azienda, Gruppo ex Fertilgest, rimasta con una sessantina di operai (un tempo ne occupava almeno 300), chiuse le attività per la crisi del mercato dei concimi e licenziò le maestranze. L’acqua caduta con insistenza si è infiltrata su una struttura già di per sé fatiscente e pericolante facendo crollare il muro sul terreno sottostante, che si trova a fianco della linea ferroviaria Roma-Livorno. Nella mattinata di ieri è avvenuto un sopralluogo con i tecnici dell’Asl Toscana sud est, i Vigili del fuoco e una rappresentanza dell’attuale proprietà, “Laguna Azzurra”. Sul posto anche Roberto Berardi, consigliere delegato alla Protezione civile. L’amministrazione comunale adesso attende una relazione dei Vigili del fuoco e dell’Asl, come attende anche di conoscere quali siano le intenzioni della proprietà, per verificare se ci sono le condizioni urgenti per demolire capannoni e impianti, abbandonati e pericolanti, per quindi procedere a una bonifica dell’area.

E la pioggia di questi giorni ha provocato danni anche in altre zone del territorio orbetellano. Allagamenti un po’ ovunque, compresa la strada di accesso della Feniglia. Invaso da fango e sassi il bivio, lungo la regionale 440, per Terra Rossa. Allagati i due parchi delle Crociere Atlantiche di Orbetello. La forte pioggia ha fatto saltare tombini e fognature per le acque bianche in piazza Cortesini e nella zona del Quartiere del Porto nel centro storico cittadino. Il fiume Albegna è salito di livello, ma la situazione resta sotto costante controllo, così come il fiume Osa a Fonteblanda. Altri allagamenti si sono verificati a Poggio Pertuso, sopra la Feniglia: in alcuni giardini privati si è arrivati a quaranta centimetri di livello dell’acqua. La circolazione stradale, sempre per allagamenti, ha subìto rallentamenti sulla provinciale della Giannella, sull’Aurelia e lungo la diga. Alcuni alberi danneggiati nel centro storico di Orbetello.

Michele Casalini