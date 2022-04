Maltempo, mezzo metro di neve sul Monte Amiata

Grosseto, 2 aprile 2022 - L'ondata di freddo che si è abbattuta sulla Toscana è arrivata a colpire anche la Maremma. Piogge sparse nella notte e temperature in picchiata in tutta la provincia con un'eccezionale abbassamento sul monte Amiata, dove in vetta il termometro è andato sotto zero.

La neve in Toscana / VIDEO

Un manto bianco avvolge il Pratomagno / FOTO

Nel comprensorio amiatino qualche fiocco è caduto anche a quota dei paesi, sia nel versante grossetano che in quello senese, mentre dalla zona Macinaie alla vetta sono caduti fino a 50 centimetri di neve.

Erano anni che non si verificavano nevicate sul comprensorio dell'Amiata a primavera inoltrata.