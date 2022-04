Neve in Toscana, la regione imbiancata ad aprile

Firenze, 2 aprile 2022 - Come ampiamente annunciato, stanotte l'inverno ha fatto capolino in Toscana a dispetto della primavera portando abbondanti nevicate anche a bassa quota. Le temperature non sono state polari: per toccare le punte minime bisogna salire sui 1.600 mtri, come Foce a Giovo e Passo radici (Lucca) con -7° o la vetta dell'Amiata con -5°, ma sono decine le stazioni meteo del Centro funzionale della regione toscana che indicano comunque un sottozero.

Del resto l'allerta gialla diramata ieri dalla Regione per neve riguardava tutta la regione fino a 400-500 metri, domenica invece la quota neve dovrebbe salire a mille metri. E in effetti stanotte ha nevicato in tutta la Toscana: da Zeri all'Amiata, dall'Abetone alla Garfagnana, in Mugello e sull'Appennino pratese.

Barga (Lucca), aprile comincia sotto la neve / VIDEO

Sul fronte meteo da ricordare anche che la costa toscana è interessata oggi da un avviso meteo per mareggiate e vento forte.