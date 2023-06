Maltempo Esondati alcuni torrenti

Le forti piogge stanno mettendo a dura prova alcuni territori. Criticità si sono registrate nel comune di Cinigiano dove si sono verificate esondazioni di corsi d’acqua del reticolo minore comportando la chiusura di alcuni tratti stradali. Nella sera di lunedì, a Borgo Santa Rita, l’area artigianale si è ritrovata parzialmente allagata. "Le intense precipitazioni atmosferiche – ha spiegato il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – non hanno lasciato defluire l’acqua di superficie". A Cinigiano capoluogo si è verificato, all’interno di un cantiere, il crollo di un muro in pietra su cui era in corso un intervento di consolidamento che non ha interessato la viabilità. Ieri sono continuate le operazioni di ripristino al fine di limitare i disagi sia per la viabilità veicolare che pedonale. "Ancora una volta – ha concluso Sani – il nostro territorio si trova a dover affrontare un fenomeno di carattere straordinario per le intense precipitazioni". Nonostante lunedì nel pomeriggio siano caduti 90 millimetri d’acqua in 4 ore non sono stati registrati danni particolare ai campi e vigneti della pregiata Docg Montecucco.