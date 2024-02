Maltempo: chiuse in provincia molte scuole

Per oggi la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Per queste in molti comuni le scuole resteranno chiuse. Si tratta di Massa Marittima, Follonica, Gavorrano, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Capalbio, Orbetello, Manciano, Pitigliano, Sorano, Magliano in Toscana e Scansano. Per Grosseto il sindaco Vivarelli Colonna, per abbattere i rischi legati al tragitto che devono affrontare gli studenti pendolari delle scuole superiori (che rappresentano circa il 30 per cento del totale degli alunni di quelle scuole), ha deciso di tenere chiusi gli istituti superiori di secondo grado (le scuole superiori). Tutti gli altri istituti, invece, resteranno aperti.