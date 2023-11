Malore fatale nell’auto: muore a 80 anni

Pensionato di 80 anni si sente male, forse un infarto, e sono purtroppo vani i soccorsi prestati prima dal personale medico arrivato con l’utoambulanza della Misericordia e poi da quello di "Pegaso".

L’allarme è scattato intorno alle 15.45 di ieri. Il pensionato, residente in un podere nella zona di Campo al Santo conosciuto come Le Casette, lungo la strada comunale di Fenice Capanne,ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in auto. Il personale dell’ambulanza infermieristica di Massa Marittima ha praticato le manovre rianimatorie, ma la situazione è apparsa subito molto critica tanto da dover richiedere – appunto – anche l’intervento di "Pegaso" che è atterrato nel terreno vicino al casale (nella foto). Purtroppo, però, nessun tentativo di rianimazione ha potuto sortire gli effetti sperati e il cuore dell’uomo non ha più ripreso a battere. Sono intervenuti anche i carabinieri di Massa Marittima. La salma è stata recuperata dall’agenzia funebre Cappellini, Bargelli, Scamporlino.

Nel primo pomeriggio, invece, intorno alle 14, il personale del 118 era dovuto intervenire sulla strada del Cipressino, nel territorio comunale di Civitella Paganico, per soccorrere un uomo di 44 anni finito fuori strada con il camion che stava guidando. Le sue condizioni non sono gravi.