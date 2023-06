Malore fatale mentre telefona alla figlia: muore a 54 anni

Manciano (Grosseto), 1 giugno 2023 – Stava telefonando alla figlia, studentessa di medicina all’Università di Siena, quando ha accusato al malore ed ha perso conoscenza, cadendo in terra senza più rispondere. Si chiamava Claudia Lusini e avrebbe compiuto 55 anni tra qualche settimana. E’ morta per un malore improvviso senza aver nemmeno potuto chiamare il marito, Roberto Foschini, perché avvertisse i soccorsi dopo quel malore improvviso.

La donna abitava a San Martino sul Fiora, frazione di Manciano, insieme alla famiglia. La figlia ha continuato a chiamare la madre, ma non avendo risposta ha avvertito la nonna affinché andasse a vedere cosa fosse successo in casa. L’anziana ha trovato Claudia Lusini a terra ormai senza vita. Inutili i soccorsi: la donna è stata portata a Siena in elicottero, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Claudia era molto conosciuta nella zona. Viveva con il marito, geometra del Comune, a San Martino sul Fiora. Oggi alle 15.30 si terranno i funerali.