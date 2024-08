Malore fatale mentre nuota. Muore a 77 anni

Tragedia in mare. Si tuffa e muore. La vittima è un cittadino francese di 77 anni. È accaduto a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, alle 13 di ieri. Non sono ancora chiare le cause del decesso: malore o annegamento, sono al momento solo due ipotesi che dovranno essere accertate dal medico legale se verrà disposto l’eventuale autopsia sul corpo dell’uomo. La dinamica tuttavia, da quel che è noto, non fa pensare ad altri scenari.

Il francese si trovava in nave con i suoi familiari quando si è tuffato per fare il bagno. Nel giro di poco tempo chi era con lui lo avrebbe visto perdere i sensi. I familiari non sarebbero però riusciti a recuperare il loro caro, anche perché stavano viaggiando su un imbarcazione abbastanza alta. Sono stati invece alcuni bagnanti che stavano passando per caso con un gommone e a recuperare il corpo dell’uomo che è stato caricato a bordo nei pressi dello scoglio dello Sparviero. I passeggeri hanno provato a rianimare l’uomo ma non ci sono riusciti. Il corpo è stato quindi trasportato al porto di Punta Ala.

Nel frattempo è stata allertata l’automedica di Follonica e la Pubblica assistenza di Scarlino insieme alla guardia costiera. All’arrivo dei sanitari del 118 il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del paziente. Si tratta di un uomo di 77 anni, probabilmente di origine francese, in vacanza con la famiglia nelle coste toscane.

L.A.