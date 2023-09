Malore fatale in casa. Muore a 48 anni

Sgomento e commozione in città per la morte di Rosario Picolla (nella foto), 48 anni, che da qualche tempo lavorava per una cooperativa all’ospedale Misericordia. Figlio di un agente della Polizia, Rosario era nato in Puglia, a Taranto, nel 1975. E si era trasferito a Grosseto da ragazzino. Aveva anche lavorato alle Poste, poi aveva preso la qualifica di Oss ed aveva lavorato prima alla Asl e poi all’istituto Falusi. Era stato anche uno sportivo (e grande tifoso del Grosseto, nonché appassionato di Subbuteo), ma aveva dovuto abbandonare qualsiasi attività per problemi fisici. Ieri mattina ha accusato un malore, forse un infarto, che l’ha ucciso. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.