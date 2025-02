Malore durante la lezione in palestra. Studentessa operata alla testa. É ricoverata in gravi condizioni

Tutti fanno il tifo per lei, per la sua pronta e completa guarigione. Lei è una studentessa che nella tarda mattinata di ieri è stata trasportata in ospedale di urgenza, dopo essersi sentita male durante l’ora di educazione fisica. è una ragazza residente a Porto Santo Stefano che frequenta l’Istituto Tecnico Economico Raveggi di Albinia, ed ha compiuto 18 anni solo pochi mesi fa. Durante l’ora di ginnastica nella palestra scolastica della frazione di Orbetello, secondo quanto appreso, la ragazza sarebbe stata colta da un malore. Qualcuno ha parlato di un colpo subito da una palla vagante, ma si tratta di una ipotesi, al momento. La giovane avrebbe comunque continuato l’attività, dato che i problemi pare che si siano palesati a poco a poco, in un secondo momento.

Dopo qualche minuto, all’accusare di uno stato di malessere sempre maggiore, la giovane si è fermata e dalla scuola hanno deciso di allertare i soccorsi. La giovane è stata trasportata in ambulanza, in un primo momento al pronto soccorso dell’ospedale lagunare, dove le è stata rilevata un’emorragia cerebrale. É stato quindi attivato il servizio di emergenza-urgenza della Asl del 118 che ha portato la ragazza dal vicino nosocomio San Giovanni di Dio di Orbetello, dove le sue condizioni erano apparse più gravi del previsto, alle Scotte di Siena. I medici lagunari infatti hanno deciso di far alzare in volo l’elicottero Pegaso che, dalla piazzola di Orbetello, in codice 3, con cui la ragazza è stata trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena, il più attrezzato per questo tipo di emergenze. Subito la 18enne è stata condotta in sala operatoria per decomprimere l’emorragia.

I parenti e gli amici si sono subito precipitati a Siena, dove la ragazza è ricoverata in gravi condizioni. Grande ovviamente l’apprensione sia da parte dei docenti dell’Istituto tecnico economico Raveggi di Albinia che i compagni di scuola della quarta dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, soprattutto i presenti all’ora di educazione fisica. Tutti, compresa la comunità di Porto Santo Stefano, sono in apprensione per le sue condizioni, nella speranza che possa riprendersi al più presto.

Nella prima serata di ieri la prognosi è rimasta comunque riservata in attesa di ulteriori sviluppi.