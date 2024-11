Mala movida. Ventenne trovato con l’hashish

GROSSETO

Un servizio straordinario su Grosseto e Castiglione della Pescaia per controllare la movida e i luoghi maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi. Quello appena trascorso è stato un weekend all’insegna della sicurezza e dei controlli serrati, in cui i carabinieri si sono concentrati su Grosseto e Castiglione. Osservato speciale, il centro storico di Grosseto, teatro nelle ultime settimane di dinamiche che hanno visto giovani anche minorenni rendersi protagonisti di episodi di violenza e danneggiamenti. Il servizio coordinato ha visto operare sul territorio, con pattuglie in uniforme ma anche in borghese, un dispositivo piuttosto articolato, a cui, oltre alla Compagnia di Grosseto, hanno contribuito le stazioni di Batignano, Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Civitella Marittima e la Sezione del Radiomobile. Non sono mancati nel corso del servizio controlli in materia di sicurezza stradale: cinque le sanzioni ad autisti indisciplinati e due patenti ritirate.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato oltre 280 persone, controllato 140 autovetture, nonché alcune persone sottoposte ai domiciliari e ad altre misure restrittive. Numerosi anche i controlli agli esercizi commerciali e ai suoi avventori, nonché perquisizioni a persone e mezzi, anche nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali è stato segnalato un 23enne perché trovato in possesso di 5 grammi di hashish. Inoltre un uomo di 37 anni è stato trovato che guidava con patente internazionale contraffatta. Il servizio di controllo straordinario del territorio svolto dai militari dell’Arma continuerà anche nelle prossime settimane, e nei restanti comuni della provincia, con un’attenzione particolare verso le piccole realtà urbane.