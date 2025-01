Magliano in Toscana ricorda Pino Daniele: nasce il parco “Na jurnata 'e sole”

Magliano in Toscana (Grosseto), 3 gennaio 2025 – A dieci anni dalla scomparsa, avvenuta il 4 gennaio 2015, Magliano in Toscana (Grosseto) ricorda e celebra Pino Daniele, il cantautore partenopeo che aveva scelto proprio il borgo maremmano come sua dimora d'elezione. A Daniele sarà dedicato anche un nuovo parco pubblico. «Domani (4 gennaio, ndr) - commenta il sindaco Gabriele Fusini - saranno trascorsi dieci anni dalla tragica notte in cui Pino Daniele perse la vita. Un uomo e un artista che ha amato molto il nostro territorio e che abbiamo deciso di ricordare con una serie di iniziative».

Sabato 11 gennaio, alle 17.30, il giornalista Pietro Perone, caporedattore del Mattino, presenterà il suo libro «Pino Daniele. Napoli e l'anima della musica, dal mascalzone latino a Giogiò» (edizioni San Paolo) in un evento che vedrà la partecipazione, oltre che del sindaco e dell'amministrazione comunale anche dell'ultima compagna di Daniele, Amanda Bonini, del critico musicale del Mattino Federico Vacalebre e della giornalista di Huffpost Federica Fantozzi. Inoltre, in memoria e onore dell'artista sarà intitolato «Na jurnata 'e sole» il nuovo parco pubblico che sarà realizzato nell'area verde tra via Turati e via XXIV Maggio a Magliano.

«Abbiamo deciso di ricordare Daniele in un luogo che, speriamo, diventi sempre più punto di ritrovo della nostra comunità: con il progetto di riqualificazione, nel parco saranno installati attrezzi per svolgere attività fisica e nuovi arredi urbani, con l'obiettivo di rendere gradevole per le persone, di età diverse e con interessi vari, la permanenza all'aria aperta. Ad ognuna delle dieci postazioni di fitness sarà abbinato un codice Qr che, una volta inquadrato, permetterà di riprodurre sul proprio smartphone un brano dell'autore e rivivere così la sua straordinaria arte». Queste le dieci canzoni scelte che i frequentatori del parco potranno ascoltare: «Napule è», «Je sò pazzo», «Quanno chiove», «Che male c'è», «Quando», «Io per lei», «'O scarrafone», «Basta 'na jurnata 'e sole», «Terra mia», «Back home». L'intervento di riqualificazione dell'area, del valore di oltre 62mila euro, è stato, recentemente, affidato a una ditta e inizierà nelle prossime settimane.