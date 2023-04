Maestri d’Eccellenza, via alla gara

Sono aperte le candidature alla prima edizione del Premio nazionale "Maestri d’Eccellenza 2023", promosso da Confartigianato, in collaborazione con Fendi, Lvmh e Camera Nazionale della Moda Italiana, un concorso dedicato alla valorizzazione dell’eccellenza e della creatività dell’artigianato italiano. "Questo Premio conferma l’attenzione che Confartigianato riserva al sapere artigiano – dice Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto –. È un progetto che nasce dalla sinergia con prestigiosi partner del mondo della moda ed è finalizzato a sostenere la qualità e l’eccellenza del Made in Italy. Il Premio sarà pertanto anche un’importante vetrina che darà ai vincitori la possibilità di mettersi in luce in un settore come quello della moda in cui l’Italia è da sempre un punto di riferimento nel panorama internazionale." Posso partecipare al concorso gli artigiani del settore tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, gioielleria e componenti del prodotto moda, che hanno avviato la propria attività da almeno 12 mesi. In particolare sono tre le categorie previste: "Maestro Artigiano d’Eccellenza", dedicato ad artigiani con almeno 5 anni di esperienza che si sono distinti per la qualità dei propri progetti e del proprio percorso, strategia di sviluppo e trasmissione del proprio saper fare legato alla tradizione italiana; "Maestro Artigiano Emergente d’Eccellenza", dedicato a talenti emergenti impegnati nell’artigianato con un progetto promettente, creato almeno nei 5 anni precedenti all’iscrizione; "Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza", dedicato ad aziende e professionisti che si sono distinti per la loro capacità di innovazione, preservando conoscenze e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna. I vincitori delle tre categorie avranno diritto ad un premio economico di 10mila euro da reinvestire nella propria azienda, oltre all’esposizione mediatica su stampa e web e a sessioni di mentoring con esperti della Maison Fendi. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 14 maggio. Info: Gianluigi Ferrara 0564419606 | [email protected]