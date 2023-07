"Madonna con Bambino" Da oggi l'esposizione a Santa Fiora: la robbiana di Luca della Robbia

È tornata a casa, seppur per un periodo limitato, la "Madonna con Bambino" di Luca della Robbia e oggi alle 11.30, è prevista l’inaugurazione a Palazzo Sforza Cesarini. Conosciuta anche come la "Madonna di Santa Fiora", la robbiana rimarrà esposta fino al 10 agosto. Per Santa Fiora oggi è dunque un giorno di festa e alla cerimonia di questa mattina interverrà anche il professor Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena. Conservata per quasi 100 anni nelle collezioni della Albright-Knox Art Gallery di Buffalo, negli Stati Uniti, la robbiana è stata messa all’asta a New York da Sotheby’s nel 2021, in seguito alla decisione del museo di alienare una parte del proprio patrimonio di arte antica, per focalizzarsi sull’arte moderna e contemporanea. L’opera è stata venduta per circa 2 milioni di dollari. La Madonna con Bambino torna dunque nel suo territorio d’origine. Tutte le robbiane tuttora presenti nelle chiese di Santa Fiora, così come questa Madonna protagonista dell’evento espositivo, furono probabilmente commissionate dalla famiglia Sforza sotto l’influenza di Bosio I, fratello di Francesco duca di Milano, Conte di Santa Fiora e Cotignola, grazie al matrimonio con Cecilia Aldobrandeschi. Proprio Bosio I, o qualche personalità illustre legata alla sua corte, potrebbe quindi essere stato il committente di questa piccola Vergine destinata alla devozione privata, forse un dono per sua moglie Cecilia, sposata nel 1439, e morta prematuramente nel 1451.