"Ma il Commissariato di Polizia a Follonica? La struttura è della Uisp per 3 anni"

"Si allungano i tempi per l’arrivo della Polizia? Che fine ha fatto Il futuro comando della polizia che dovrebbe sorgere nei locali dell’ex scuola Ipsia?". E’ la domanda che si pone Daniele Pizzichi, consigliere comunale di opposizione. "Una domanda più che legittima visto che il Comune ha da poco rinnovato il contratto di affitto di una porzione dell’edificio con la Uisp che gestirà parte dello stabile per altri tre anni – ha aggiunto –. Risulta difficile ipotizzare l’arrivo della Polizia stradale se per i prossimi tre anni parte dell’edificio è stato concesso in uso alla Uisp. L’emergenza sicurezza è destinata a prolungarsi per molti anni poiché il principale investimento promesso dall’amministrazione nel campo del rafforzamento dei presidi di polizia è ben lontano dall’avverarsi. Ormai ci siamo abituati alle solite promesse elettorali di Andrea Benini. Purtroppo a farne le spese è sicuramente la città che nel corso dell’estate ha visto moltiplicarsi gli episodi di delinquenza".