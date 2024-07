L’Università cresce, altri tre corsi di laurea a Grosseto. "Un’offerta formativa che ancora mancava"

Grosseto, 30 luglio 2024 – Novità nell’offerta formativa in casa Fondazione Polo Universitario Grossetano che apre l’anno accademico 2024/2025 con tre nuovi corsi di laurea, erogati dall’Università di Siena aggiunti ai sei già attivi. Saranno due corsi di laurea triennale: "Scienze chimiche" e "Tecnologie per l’ambiente e costruzioni e il territorio". Il primo consentirà di trovare impiego in industrie del settore e in laboratori che si occupano di ambiente, biologia, farmacia e del controllo di qualità; il secondo abilita all’esercizio della professione di geometra laureato, formando esperti in opere edili, infrastrutturali, di monitoraggio e sviluppo del territorio, in tecnologie geomatiche (Gis, Remote Sensing, Laser Scanning, Bim).

L’altra novità sarà "Scienze della Formazione Primaria", un corso di laurea magistrale a ciclo unico, che prepara i futuri docenti ad avere, attraverso competenze pedagogiche e didattiche, strumenti concettuali ed metodologici per lavorare in ambienti scolastici complessi.

"Ringrazio la presidente Gabriella Papponi Morelli – afferma l’assessore comunale Luca Agresti – per il lavoro che ha svolto in questi anni insieme al Cda, comitato tecnico scientifico e tutto il personale. Con queste nuove opportunità rafforziamo con orgoglio la scelta formativa".

"Siamo alla fine della consiliatura – afferma la presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetani Gabriella Papponi Morelli – e tra pochi giorni ci sarà il nuovo consiglio di amministrazione". "È l’apertura – dice la delegata dal Rettore dell’Università di Siena, Simona Micali – ad un’offerta formativa che a Grosseto mancava". "Negli ultimi due anni – afferma Giacomo Spinsanti – sono passati più di 2500 studenti delle scuole primarie e secondarie nel Centro della scienza e tecnica".

"Il nostro territorio ha bisogno di questi salti di qualità – afferma il vice presidente della Provincia Valentino Bisconti –, una conoscenza che mette i nostri ragazzi al pari degli altri". "Questa estate – afferma la docente Ottavia Spiga – siamo giunti alla terza edizione della Summer School, coinvolgendo 150 ragazzi della provincia attraverso l’intelligenza artificiale applicata a vari ambiti". "I percorsi biennali di alta formazione nel comparto agroalimentare – ha affermato Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Its Academy Eat – si integrano perfettamente nell’offerta del Polo universitario per rispondere a diverse carriere lavorative".

"La Scuola del governo locale – dice l’avvocato Niccolò Antichi – è il nuovo progetto formativo promosso da Associazione Articolo 97 con l’intento di sviscerare le strutture e delle logiche che regolano le amministrazioni locali".